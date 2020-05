Moonfall: Josh Gad va sulla Luna per Roland Emmerich

News Cinema

Nel nuovo disaster movie del regista tedesco, l'attore è una specie di scienziato pazzo che tenta di impedire al satellite naturale del nostro pianeta di entrare in collisione con la Terra.

Se non conoscete Josh Gad, perché vi sono sfuggite le sue commedie e non avete visto La bella e la bestia, nel quale interpretava Le Tont, basta che facciate mente locale e lo ricorderete senz'altro per la serie YouTube Reunited Apart, che lo ha visto condurre di recente la reunion del cast, del regista e dei produttori prima de I Goonies e poi di Ritorno al futuro.

Il brillante attore statunitense, che è anche stato la voce originale di Olaf nei vari Frozen, sarà il protagonista del prossimo disaster-movie di Roland Emmerich, che si intitola Moonfall e dovrebbe entrare in lavorazione in autunno. Scritto dallo stesso Emmerich insieme a Spenser Cohen e Harald Kloser, il film racconta della Luna che un bel giorno pensa bene di uscire dalla propria orbita per entrare in collisione con la Terra. Per evitare la catastrofe un team di astronauti viene inviato sul satellite naturale. Il personaggio di Gad sarà un certo KC Houseman, un tipo strano, intelligente e disorganizzato che si accorge del pericolo e si rivela fondamentale nel trovare una soluzione.

Prossimamente vedremo Josh Gad anche in Artemis Fowl.