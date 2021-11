Moonfall: ecco il teaser trailer del nuovo disaster movie di Roland Emmerich

News Cinema

Torna alla regia il regista di kolossal catastrofici ad alto tasso di effetti speciali come Independence Day e The Day After Tomorrow. Moonfall sarà nei cinema italiani dal 3 febbraio 2022, distribuito da 01. Ecco il primo teaser trailer del film.

Prima gli alieni che arrivano e scatenano panico e distruzione; poi lucertoloni nuclerari che attaccano New York City; poi apocalissi climatiche a livello mondiale; perfino assalti alla Casa Bianca. Ci son pochi dubbi che Roland Emmerich - che è il regista di Independence Day, Godzilla, The Day After Tomorrow, Sotto assedio e molto altro ancora - sia il principale esponente del cinema catastrofico hollywoodiano contemporaneo, amante di disastri di immani proporzioni. Con il nuovissimo Moonfall, che debutterà nei cinema italiani il 3 febbraio 2022, distribuito da 01 Distribution, ha deciso di mettere in scena addirittura un evento potenzialmente definitivo: il precipitare della Luna sulla Terra. Dopo assaggi video e fotografici arrivati nel corso delle scorse settimane, ecco qui un nuovissimo teaser trailer del film, che vede protagonisti Halle Berry e Patrick Wilson, affiancati nel cast da John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu e, soprattutto, dal grandissimo Donald Sutherland.





Halle Berry e Patrick Wilson sono Jo Fowler e Brian Harper, due astronauti che con l'aiuto del teorico della cospirazione K.C. Houseman (John Bradley) cercano di salvare il mondo dalla distruzione totale dopo che la Luna viene sbalzata dalla sua orbita ed entra in rotta di collisione con la Terra. Per impedire che la Luna distrugga il pianeta, Jo e Brian devono partire per una missione cruciale nello spazio nel corso della quale impareranno che la nostra Luna non è quel che crediamo essere.