Montecarlo Film Festival de la Comédie: l'edizione 2020 si svolgerà fra il 20 e il 25 luglio

News Cinema

Il Festival ideato e diretto da Ezio Greggio è stato posticipato di tre mesi e conferma il suo Presidente di Giuria in Nick Vallelonga.

Dopo il Bari International Film Festival, il Festival di Cannes e altri eventi legati al mondo del cinema, anche il Montecarlo Film Festival de la Comédie viene rimandato a tempi migliori si spera, senza Coronavirus. La manifestazione ideata e diretta da Ezio Greggio e inizialmente prevista dal 20 al 25 aprile 2020, è stata spostata esattamente di tre mesi. Avrà quindi luogo fra il 20 e il 25 luglio presso il Grimaldi Forum del Principato di Monaco. "Stiamo vivendo un momento delicatissimo della nostra esistenza combattendo una vera e propria guerra contro il covid-19" - ha dichiarato Greggio - e solo rimanendo uniti riusciremo a ripartire più forti che mai, ed è sotto quest'ottica che stiamo lavorando alla nostra Kermesse".

Resta confermato come Presidente della Giuria della diciassettesima edizione il premio Oscar Nick Vallelonga, attore e sceneggiatore che ricordiamo per Green Book, In the Kingdom of the Blind e Dead Fall, e che vediamo nella foto qui sotto insieme ad Ezio Greggio.

Il Montecarlo Film Festival de la Comédie è considerato tra i più importanti e significativi festival cinematografici esclusivamente dedicati alla commedia. Negli anni ha riscosso un crescente successo di pubblico e critica a livello mondiale. La manifestazione, in collaborazione con EFG Bank ( Monaco), si svolge da sempre sotto l'Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell'Ambasciata d'Italia.