Montalbano a favore del Cinema e contro il Coronavirus

Uno dei due nuovi film del 2020 del Commissario Montalbano, Salvo amato, Livia mia, attualmente in sala, proseguirà la sua programmazione cinematografica fino al 4 marzo e i proventi dei produttori andranno in beneficenza.

Dei terribili effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia del nostro paese, siamo tutti al corrente, comprese le conseguenze disastrose sul box office italiano di questi giorni, dovuto alla chiusura dei cinema nel nord e alla cancellazione di molte uscite cinematografiche. Qualcuno però tenta di reagire: oltre ad alcune coraggiose distribuzioni che hanno mantenuta l'uscita prevista dei loro film questa settimana, è di oggi la notizia che il film del Commissario Montalbano Salvo amato, Livia mia, attualmente nei cinema come vento speciale, vede prolungata la sua programmazione nelle sale fino al 4 marzo, a soli 5 giorni dalla messa in onda in prima serata su Rai 1 il 9 marzo prossimo.



Il Commissario Montalbano: Salvo amato, Livia mia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La decisione presa dai produttori Palomar e Rai Fiction e dalla distribuzione Nexo Digital ha un duplice obiettivo: il sostegno, per quanto possibile, agli incassi al cinema ma anche la beneficenza. Tutti i proventi dei produttori verranno, infatti, devoluti all'Ospedale Spallanzani di Roma e all'Ape, l’Associazione Pazienti Ematologici dell'ospedale Sant'Andrea.



Spiega Franco di Sarro, AD di Nexo Digital "Per quanto ci è possibile, in un momento inedito come questo vogliamo provare a sostenere gli esercenti e l'industria cinematografica italiana. Il naturale posticipo di numerosi film in uscita, abbinato alla chiusura di molte sale a seguito delle specifiche ordinanze regionali, rende particolarmente delicata questa fase. Per questo, in accordo con Palomar e Rai Fiction, abbiamo deciso in via eccezionale di far proseguire con proiezioni straordinarie il percorso cinematografico di Montalbano nelle sale italiane che vorranno prendere parte all'iniziativa".