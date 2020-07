Monster School, in streaming un cartoon movimentato dagli autori di Nut Job

News Cinema

Da Koch Media arriva a noleggio il film di animazione Monster School, dagli autori di Nut Job 2.

E' disponibile da oggi in streaming il cartoon Monster School su Sky, Rakuten TV, Tim Vision, CHILI, Infinity e VVVVID: il film di animazione è realizzato da Ánima Estudios e Prime Focus World, per la regia di Leopoldo Aguilar, scritto da Carl Brunker & Bob Barlen, già coautori di Arctic e Nut Job 2, tra gli altri.

Nella vicenda il giovane Danny inizia a frequentare una scuola di geni molto particolare, nell'ambito della quale apre involontariamente un portale per una dimensione di mostri assortiti dalla quinta dimensione. Dovrà salvare la situazione in compagnia della sua rivale Liz e del Señor Falena, un loro professore, ibrido tra essere umano e falena! Il loro viaggio nell'altra dimensione sarà un percorso di crescita nelle assurdità più totali alle quali l'inconscio possa dare vita. Tra personaggi bizzarri e mostruosità varie, se la caveranno con l'intraprendenza e il senso dell'umorismo.