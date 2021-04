Monster: il trailer del nuovo dramma targato Netflix

News Cinema

Esordio alla regia cinematografica di Anthony Mandler, noto autore di videoclip musicali, il film vede Kelvin Harrison Jr. alla guida di un cast all star composto anche da Jennifer Hudson, Jeffrey Wright, Tim Blake Nelson e John David Washington. Il film debutterà in streaming il prossimo 7 maggio.

Anthony Mandler è uno dei nomi più noti nel mondo dei videoclip musicali, autore di video per artisti come Jennifer Hudson, Rhianna, Jay-Z, Taylor Swift, Drake e molti altri ancora. Ora Mandler sta per debuttare nella regia cinematografica con un film intitolato Monster, che sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 7 maggio.

Monster racconta le vicende di un ragazzo afroamericano che frequenta una scuola di cinema e ha una famiglia che lo ama e lo supporta, ma tutti i suoi sogni per il futuro vengono spazzati via quando viene accusato di omicidio. Nei panni del protagonista troviamo Kelvin Harrison Jr., un nome non esattamente notissimo, specie in Italia, al cui fianco però Mandler è stato in grado di schierare un cast che comprende i nomi di Jennifer Hudson, Jeffrey Wright, Jharrel Jerome, Jennifer Ehle, Rakim Mayers, Nasir ‘Nas’ Jones, Tim Blake Nelson e John David Washington.

Qui di seguito il trailer italiano e la trama ufficiale di Monster:







Monster narra la storia di Steve Harmon (Kelvin Harrison, Jr.), un brillante studente di diciassette anni a cui crolla il mondo addosso quando viene accusato di omicidio. Il film segue la traiettoria drammatica dell'intelligente e affabile studente di cinema di Harlem in una scuola superiore d'élite attraverso battaglie legali complesse che potrebbero condannarlo a una vita in carcere.