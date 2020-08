Monster Hunter: Paul W.S. Anderson ci dice che è pronto ed è il suo film migliore

News Cinema

Il regista Paul W. S. Anderson aggiorna sullo stato delle cose di Monster Hunter, suo nuovo film con la moglie Milla Jovovich, tratto da un videogame, che uscirà l'anno prossimo.

Dopo Mortal Kombat e Resident Evil, Paul W.S. Anderson sta per lanciare un nuovo franchise tratto da una serie di videogame con Monster Hunter, interpretato come il precedente dalla moglie Milla Jovovich. Il regista ha aggiornato i fan sullo stato della lavorazione del film, la cui uscita era inizialmente prevista per questo settembre ed è stata rimandata all'anno prossimo. Le riprese, comunque, sono completate:

Il film è finito al 100 per cento. Dovevamo farlo uscire nel weekend del Labor Day e l'abbiamo rimandato al 2021, ma è finito. Quindi uscirà l'aprile dell'anno prossimo. È il film che preferisco tra tutti quello che ho fatto. Ha un aspetto davvero unico. È un'evasione meravigliosa, e quando il mondo guarità e le persone potranno tornare al cinema, è esattamente questo che vorranno. Avranno bisogno di evadere per un paio d'ore in un mondo diverso. E questo è quello che Monster Hunter offre in gran quantità ed è per questo che sono elettrizzato di averlo trasposto in un film.

Monster Hunter è tratto dall'omonima saga videoludica della Capcom. Nel film, Milla Jovovich è a capo di un gruppo militare della Nazioni Unite che viene trasportato in un mondo popolato da mostri. Lì incontra il Cacciatore (Tony Jaa) e si unisce a lui per richiudere un portale che permetterebbe ai mostri di attaccare la terra. Nel cast ci sono anche Ron Perlman e Diego Boneta.

I mostri, aveva detto Anderson in precedenza, sono alti dai 15 ai 20 metri e sono costruiti con più dettagli dei dinosauri di Jurassic World e "hanno perfino un aspetto migliore, perché abbiamo girato in vere location in Sudafrica e Namibia, cosa che ha fornito agli animatori qualcosa di reale in cui inserirli: vento vero, polvere vera e veri bagliori solari. L'unica cosa in CG sono i mostri".

Insomma aspettiamo fiduciosi: i precedenti film di Paul W. S. Anderson non hanno avuto grossi budget ma di certo il regista sa come girare le scene di combattimento umani/mostri richieste da questo genere di film. Monster Hunter uscirà il 23 aprile 2021.