Monster Hunter: Milla Jovovich più tosta che mai nel nuovo spettacolare trailer del film

Arriverà nelle nostre sale il 17 giugno Monster Hunter, il film tratto dall'omonima serie di videogiochi e diretto da Paul W.S. Anderson, che torna nuovamente a lavorare con la moglie Milla Jovovich.

Una Milla Jovovich coraggiosa, cazzutissima e determinata a uccidere mostri di ogni foggia e dimensione, domina incontrastata il nuovo trailer di Monster Hunter, il film di Paul W.S. Anderson (che poi è il marito dell'attrice) tratto dall'omonima serie di videogiochi.

Come sappiamo, Monster Hunter sarebbe dovuto uscire da noi nella primavera del 2020, ma a causa della pandemia ha subito una serie di rimandi. Ora è sicuro che lo vedremo nelle nostre sale a partire dal 17 giugno. Insieme a Milla Jovovich troviamo Tony Jaa (nel ruolo del Cacciatore), Ron Perlman (nei panni dell'Ammiraglio), e poi T.I. Harris, Diego Boneta e Josh Helman.

Il nuovo trailer ufficiale di Monster Hunter

Monster Hunter segue la vicenda del Tenente Artemis e della sua squadra di militari dell'ONU, che attraversano un portale spazio-temporale e finiscono in un'altra dimensione dove pullulano mostri feroci. La donna e la sua squadra dovranno combattere per la propria sopravvivenza e, per fortuna, incontreranno il Cacciatore, che cercherà di aiutarli a non far passare le orrende creature nel nostro mondo.

Anche se ha diviso la critica, Monster Hunter assicura divertimento e spettacolarità e arriva, per Paul W.S. Anderson, dopo Resident Evil: The Final Chapter, a dimostrare che il regista proprio non può stare senza film da videogiochi. Per lui, comunque, questo è il migliore che abbia mai fatto.