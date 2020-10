News Cinema

Monster Hunter: il teaser trailer del film con Milla Jovovich

Federico Gironi di 04 ottobre 2020

L'atteso adattamento dell'omonimo videogame, diretto da Paul W.S. Anderson, svela le sue prime immagini in movimento. E annuncia a chiare lettere un'uscita nei cinema (americani, ma forse non solo) per il mese di dicembre.

È arrivato online il primo teaser trailer di Monster Hunter, il film d'azione e avventura che porta al cinema universo e personaggi dell'omonima serie di videogame. Protagonista del film è Milla Jovovich, diretta dal marito Paul W.S. Anderson, con cui ha realizzato tutta la saga cinematografica (anche questa di derivazione videoludica) di Resident Evil.

Oltre a rappresentare la prima anticipazione video di questo atteso film, il teaser trailer di Monster Hunter è importante anche perché annuncia a chiare lettere, all'indomani del rinvio dell'uscita di No Time To Die e di tanti altri blockbuster, un'uscita cinematografica prevista per il mese di dicembre.

Monster Hunter vede la Jovovich nei panni di Artemis, leader di una squadra di militari dell'ONU, che viene trasportata in un'altra dimensione e in un mondo popolato da mostri. Lì incontra un personaggio di nome il Cacciatore (il Tony Jaa di tanti film di arti marziali) , con il quale cercherà di impedire che i mostri di quel mondo raggiungano il portale dimensionale dal quale lei stessa è arrivata e attacchino la terra.

Nel cast ci sono anche Ron Perlman, T.I. Harris, Diego Boneta, Meagan Good e Josh Helman. Monster Hunter: il teaser trailer del film

