Monster Hunter bannato in Cina per una gaffe, a rischio flop

Un gioco di parole contro i cinesi, forse anche per un errore di traduzione, ha bannato Monster Hunter da tutti i cinema in Cina, in questo momento uno dei mercati fondamentali per reggere la produzione cinematografica.

Monster Hunter con Milla Jovovich sta passando guai in Cina: uscito nei cinema cinesi, il film di Paul W. S. Anderson basato sul videogioco Capcom ha fatto imbestialire gli spettatori per uno scambio di battute di una decina di secondi. A quanto sembra, un gioco di parole tra "chinese" e "knees" (ginocchia) nella versione americana originale, già di per sè giudicato umiliante dal pubblico, sarebbe stato tradotto nei sottotitoli per una svista in modo ancora più pesante, diventando l'eco involontaria di una nota filastrocca a sfondo razzista.