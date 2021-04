Monica Bellucci e Guy Pearce raggiungono Liam Neeson nel thriller Memory

News Cinema

Monica Bellucci e Guy Pearce hanno raggiunto Liam Neeson nel cast del film Memory, un thriller diretto dal regista di Casino Royale Martin Campbell.

10 anni dopo il famigerato Lanterna Verde e dopo aver realizzato di recente un film ancora inedito, The Asset, Martin Campbell torna alla regia con un thriller che ha per protagonista Liam Neeson che interpreta, come ormai consuetudine, un killer. Si intitola Memory e ha appena aggiunto al cast due grossi nomi, Monica Bellucci e Guy Pearce. Questa la trama:

Alex Lewis (Liam Neeson) è un esperto sicario, "noto per la sua discreta precisione". Quando si rifiuta di completare un lavoro per una pericolosa organizzazione criminale, diventa un bersaglio e deve andare a caccia di quelli che lo vogliono morto. Gli agenti veterani dell'FBI Vincent Serra (Guy Pearce) e Linda Amistead (Taj Atwal) con l'agente di collegamento messicano Hugo Marquez (Harold Torres) indagano sulla scia di cadaveri che Lewis si lascia dietro e mentre si avvicinano a lui, suscitano l'ira della magnate della tecnologia Davana Sealman (Monica Bellucci). Inseguito dai criminali e dall'FBI, Alex ha tutte le capacità per sottrarsi alla cattura, se non che ha un problema di perdita di memoria che influenza ogni sua azione. Man mano che i dettagli si fanno più confusi e i nemici si avvicinano, Alex deve mettere in discussione ogni sua azione e capire di chi può davvero fidarsi.

Memory non è una storia originale: è tratto da un romanzo belga di Jef Geeraerts ed è praticamente il remake del film che ne ha tratto Eric Van Looy, Der zaak Alzheimer, nel 2003. Le riprese sono già iniziate in Bulgaria.