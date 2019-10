Moneypenny: possibile uno spin-off di James Bond diretto da Barry Jenkins?

News Cinema

A quanto pare Naomie Harris avrebbe messo in contatto il regista di Moonlight con la produttrice Barbara Broccoli...

Diciamolo chiaramente: una delle cose migliori degli ultimi film di James Bond è senza dubbio Naomie Harris nel ruolo di Moneypenny, che ha interpretato in Skyfall, Spectre e nel prossimo No Time to Die. Perché quindi non mettere in cantiere un film dedicato proprio all’assistente più famosa di 007? A quanto pare l’attrice ne avrebbe parlato con Barry Jenkins, che l’ha diretta in Moonlight consentendole di ottenere una candidatura all’Oscar come attrice non protagonista. Il regista si è detto più che favorevole all’idea di realizzare un spin-off dedicato a Moneypenny, così il passo successivo per la Harris è stato quello di far incontrare Jenkins con la produttrice dei film di Bond Barbara Broccoli. Risultato? Ancora nulla di concreto, ma a quanto pare la chiacchierata non è stata assolutamente infruttuosa…

In passato proprio la stessa Broccoli aveva pensato di realizzare dei film con protagoniste prima la Jinx interpretata da Halle Berry in La morte può attendere, poi la Wai Lin interpretata da Michelle Yeoh in Il domani non muore mai. La volontà della produttrice di realizzare degli spin-off della saga principale è dunque reale, il che potrebbe avvalorare la possibilità di un progetto futuro dedicato a Moneypenny.

Lanciata da 28 giorni dopo di Danny Boyle, Naomie Harris ha lavorato con Michael Mann in Miami Vice e con Antoine Fuqua in Southpaw. Per il futuro l’aspetta la serie HBO The Third Day insieme a Jude Law e forse il ruolo del “villain” Shriek in Venom 2, progetto che sarà diretto da Andy Serkis. Tra pochi giorni uscirà invece in America il suo nuovo film, il thriller poliziesco Black and Blue.