Momo: un film sulla donna uccello nata da una scultura e diventata bufala virale

News Cinema

Dopo tutti gli spaventi che ha provocato ai Millennials era inevitabile. Dietro il film i produttori di The Grudge e The Ring.

Nel 2016 lo scultore giapponese Keisuke Aso espose in una galleria di Tokyo un'opera piuttosto inquietante, chiamata Mother Bird, madre uccello. L'ispirazione gli era venuta da un personaggio del folclore giapponese, un Ubume, il fantasma di una donna morta di parto che rapisce i bambini. Ma qualcuno ha pensato bene di appropriarsi delle fattezze della statua e diffonderla in rete, sotto le spoglie del cosiddetto Momo's Challenge, una bufala diventata presto virale secondo la quale l'immagine, dietro cui si nascondeva un fantomatico Momo, avrebbe spinto i minori a commettere atti di autolesionismo.

Kim Kardashian, condividendo la "notiziia" coi suoi 145 milioni di follower su Instagram, avvertiva i genitori dei pericoli insiti in questa cosiddetta sfida per i loro figli. Ovviamente non era vero niente ma i media, subito pronti a rilanciare leggende urbane e creepypasta senza fondamento, misero in relazione alcuni incidenti in Scozia e Argentina proprio con questa bufala.

Chissà allora cosa succederà adesso, quando, com'era inevitabile, il personaggio diventerà protagonista di un horror. A portarla sul grande schermo la Orion Pictures con i produttori dei franchise di The Grudge e The Ring, Lee e Ichise. Potenzialmente potrebbe diventare un film veramente pauroso, come i cari, vecchi (ormai) j-horror di un tempo. Di sicuro guardare in faccia per l'intera durata di un lungometraggio il volto di questa Madre Uccello non sarà facile ma, a questo punto, siamo davvero curiosi di vedere cosa ne verrà fuori.