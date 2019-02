Momenti di trascurabile felicità: il trailer del film con Pif tratto dai libri di Francesco Piccolo

Il titolo ovviamente semplifica, ma a ispirare Momenti di trascurabile felicità, il nuovo film di Daniele Luchetti, non c'è un solo libro, quello omonimo scritto nel 2010 ma Francesco Piccolo, ma anche il suo sequel letterario, che si chiamava Momenti di trascurabile infelicità, nel quale lo scrittore ribaltava le premesse ma replicava lo stile, e alla fine parlava ancora una volta delle stesse cose: della felicità e della soddisfazione esistenziale, da rintracciare nei piccoli momenti e nei dettagli apparentemente irrilevanti della nostre vite.

Sceneggiato da Luchetti proprio assieme all'autore dei libri, che oltre a essere uno scrittore premiato con lo Strega è uno sceneggiatore che ha vinto due David di Donatello, il film vede Pif nei panni dell'alter ego cinematografico di Piccolo, e piazza al suo fianco un veterano della recitazione come Renato Carpentieri e Federica Victoria Caiozzo, in arte Thony, cantante e attrice lanciata da Paolo Virzì come protagonista di Tutti i santi giorni, vista poi anche in L'ospite di Duccio Chiarini.

Momenti di trascurabile felicità debutterà nei cinema italiani il prossimo 14 marzo, e questo è il suo primo trailer.



Momenti di trascurabile felicità: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La sinossi ufficiale del film:

Lo yoga e l'Autan non sono in contraddizione?

La luce del frigorifero si spegne veramente quando lo chiudiamo?

Perché il primo taxi della fila non è mai davvero il primo?

Perché il martello frangi vetro è chiuso spesso dentro una bacheca di vetro?

E la frase: ti penso sempre, ma non tutti i giorni, che sembra bella, è davvero bella?

A queste, e ad altre questioni fondamentali, cerca di dare una risposta Paolo (Pif), cui rimangono solo 1 ora e 32 minuti per fare i conti con i punti salienti della sua vita.