Molly's Game: sul set del film di Aaron Sorkin con Jessica Chastain - Video backstage esclusivo

Arriverà nei nostri cinema il 19 aprile prossimo Molly's Game, il film che segna l'esordio nella regia dello sceneggiatore Premio Oscar Aaron Sorkin, l'uomo dietro a film come Codice d'onore, Nemico pubblico, The Social Network e Steve Jobs, e a serie TV come West Wing e The Newsroom.

Basato su fatti realmente accaduti, il film vede Jessica Chastain nei panni di Molly Bloom, giovane donna arrestata nel 2013 con l'accusa di aver organizzato un giro di poker clandestino che coinvolgeva grandi star di Hollywood, uomini d'affari e campioni dello sport, ma soprattutto la mafia russa.

In attesa di vedere il film, che vede tra i suoi altri interpreti Idris Elba, Kevin Costner e Michael Cera, vi portiamo a dare un'occhiata sul set e dietro le quinte con un video backstage esclusivo:



Molly's Game: Dietro le quinte del film: Video Backstage Esclusivo - HD

MOLLY’S GAME è basato sulla storia vera di Molly Bloom (Jessica Chastain), una giovane e carismatica speranza olimpica dello sci, costretta ad abbandonare lo sport dopo una grave lesione fisica. Molly, dopo gli studi di legge, ottiene un lavoro estivo che la introduce a una nuova impresa, in cui sono necessarie disciplina e energia simili a quelle per lo sport: scalare il mondo più esclusivo e ad alto budget del poker clandestino. I grossi portafogli delle stelle di Hollywood, dei giganti dello sport e degli affari le regalano una decade di sfarzi, successo e glamour, ma attirano anche le attenzioni sbagliate quando, senza esserne a conoscenza, mette al tavolo da gioco dei membri della mafia russa. La sua scia fortunata si arresta bruscamente quando viene arrestata in piena notte da 17 agenti dell'FBI che imbracciano armi automatiche. Costretta ad affrontare le accuse a suo carico, diventa suo unico alleato il suo avvocato difensore (Idris Elba), riluttante all’inizio e che invece scopre che c'è molto di più in Molly Bloom di quello che le volgari storie da tabloid rivelano.