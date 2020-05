Molly's Game: il film da vedere e commentare insieme domenica 17 maggio con SimulWatch

News Cinema

L'esordio alla regia del grande sceneggiatore Aaron Sorkin, che racconta una storia realmente accaduta con protagonista una sensazionale Jessica Chastain. Appuntamento su SimulWatch domenica 17 maggio alle 16.

La visione condivisa di domenica 17 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella del film che ha segnato l'esordio alla regia di uno dei più grandi sceneggiatori contemporanei: Aaron Sorkin. Il film, tratto da una storia incredibilmente vera, si intitola Molly's Game.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Molly's Game e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 17 maggio alle ore 16.

Per il suo primo film da regista Aaron Sorkin - lo sceneggiatore di serie come The West Wing e The Newsroom, e di film come The Social Network e Steve Jobs - ha deciso di portare al cinema la storia di Molly Bloom, ex nazionale statunitense di sci che, dopo un infortunio che ne infranse il sogno olimpico, si trasferì dal Colorado a Los Angeles, dove nel giro di breve tempo divenne la più nota e ricca organizzatrice di partite di poker clandestine della città, ai cui tavoli sedevano stelle del cinema, assi dello sport miliardari e influenti uomini d'affari. E, a sua insaputa, esponenti della mafia russa: finendo così dopo qualche anno nelle mani dell'FBI.

Come protagonista, su suggerimento della stessa Molly Bloom, sul cui libro di memorie Sorkin ha basato il copione, troviamo una bravissima Jessica Chastain, anche sensuale e seducente come non mai. Al suo fianco, Idris Elba, Kevin Costner e molti altri ancora.





Molly's Game: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

