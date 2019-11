Molly's Game: chè il misterioso Giocatore X del film scritto e diretto da Aaron Sorkin?

News Cinema

Esistono varie ipotesi sull'identità del personaggio interpretato da Michael Cera nel film basato su una vera storia di poker illegali frequentati dalle star, ma una sola è quella più convincente e accreditata.

Esordio alla regia del grande sceneggiatore Aaron Sorkin - quello cui si devono serie tv come The West Wing e The Newroom, e film come The Social Network e Steve Jobs, solo per citarne alcuni - Molly's Game racconta la vera storia di Molly Bloom, ex sciatrice che, costretta ad abbandonare i sogni olimpici a causa di un infortunio, si trasferì a Los Angeles in cerca di una nuova vita, finendo col diventare in breve tempo l'organizzatrice di partite di poker clandestine nelle quali campioni dello sport, uomini d'affari, imprenditori, divi di Hollywood, produttori, e miliardari assortiti si giocavano piatti di milioni di dollari.

La Bloom venne arrestata con l'accusa di aver riciclato ai suoi tavoli (a suo dire, inconsapevolmente) oltre cento milioni di dollari di provenienza illecita.

Alla conclusione delle sue vicissitudini giudiziarie, la Bloom pubblicò un libro autobiografico intitolato "Molly's Game: The True Story of the 26-Year-Old Woman Behind the Most Exclusive, High-Stakes Underground Poker Game in the World", nel quale racconta la sua storia e sul quale Sorkin si è basato per costruire questo film.



Molly's Game: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Tra le stelle del cinema che frequentavano le partite organizzate da Molly Bloom c'erano Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, Macaulay Culkin, Ben Affleck, Mary-Kate e Ashley Olsen e molti altri ancora. Nel suo libro, la Bloom usa solo i nomi propri per identificarli, mentre nel suo film Sorkin sceglie di raccontare un solo personaggio di Hollywood, interpretato da Michael Cera, cui viene solo dato il nome di "Giocatore X", per ovvie ragioni legali.

Nel corso di numerose interviste, Sorkin si è sempre rifiutato di indicare a quale attore si sia ispirato per dare vita al Giocatore X, sostenendo di aver messo nel personaggio di Cera un mix dei tanti nomi che frequentavano quelle partite.

Probabile, però, che anche queste dichiarazioni del regista e sceneggiatore siano figlie di una comprensibile diplomazia: e sono in molti a sostenere che, nei tratti caratteriali del personaggio di Cera, sia facilmente identificabile Tobey Maguire.

Amico fraterno di Leonardo DiCaprio, membro della famigerata "Pussy Posse", la comitiva di amici sempre in cerca di giovani e avvenenti modelle tra feste esclusive, serate negli strip club e gite in yacht che ruotava appunto attorno al protagonista di Titanic, e che comprendeva anche gente come Lukas Haas e Vincent Laresca, Maguire era infatti noto come donnaiolo impenitente, appassionato di gioco d'azzardo e in possesso di un caratterino che mal si sposava con l'immagine pubblica che aveva per via di film come Wonder Boys, gli Spider-Man di Raimi o Seabiscuit.

Se dietro a questa ipotesi si nasconda la verità o meno, forse non lo sapremo mai.