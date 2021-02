Molly Monster - Il film, su Amazon Prime Video un cartoon a misura di bimbo

News Cinema

Il premiato Molly Monster - Il film è basato sul personaggio di Ted Sieger già protagonista di una serie tv su Rai Yo-Yo: il cartoon è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

La simpatica mostriciattola Molly Monster è stata la protagonista di una serie tv di una cinquantina di episodi andata in onda su Rai Yo-Yo, ma nel 2016 ha ricevuto anche l'onore di un lungometraggio animato dal titolo Molly Monster - Il film, già disponibile in streaming su Amazon Prime Video. Premiato col Calice d'Oro per l'Animazione al diciannovesimo Shanghai International Film Festival, Molly Monster - Il film regala la gloria di un lungometraggio, seppur in una piccola dose da 70 minuti regolata sull'attenzione dei maggiori di 3 anni, al personaggio creato dall'autore svizzero Ted Sieger e divenuto una vera piccola icona in patria: persino le Poste Svizzere hanno diffuso un paio di francobolli che rappresentano la spavalda Molly. Molly Monster - Il film è stato codiretto da Matthias Bruhn, Michael Ekbladh e dallo stesso Ted Sieger, su sceneggiatura di quest'ultimo e John Chambers. Gli altri due registi si erano già occupati della serie tv e di alcuni special. Guarda Molly Monster - Il film su Prime Video

Molly Monster - Il film, di cosa parla il cartoon per i più piccoli