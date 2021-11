Mollo tutto e apro un Chringuito: in anteprima esclusiva una clip della commedia "imbruttita"

News Cinema

Gli autori del milanese imbruttito esordiscono al cinema con la commedia Mollo tutto e apro un Chringuito, dalla metropoli alla Sardegna per cambiare vita, ma facendo soprattutto business. Ecco una clip in anteprima esclusiva del film, in sala dal 7 dicembre per Medusa.

Il Milanese imbruttito imperversa da anni in rete e sui social, incarnando vizì e virtù del popolo meneghino. Milioni di visualizzazioni di video per Germano Lanzoni, che ora debutta al cinema come protagonista, insieme a Claudio Bisio, Paolo Calabresi, Pino e gli Anticorpi e Benito Urgu, nella commedia Mollo tutto e apro un chiringuito, diretta da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi, autori anche del Terzo Segreto di Satira, in uscita il 7 dicembre distribuita da Medusa

La trama di Mollo tutto e apro un chiringuito

Un manager rampante senza scrupoli (Germano Lanzoni) vive una vita frenetica ma per lui appagante. A rompere il suo personale equilibrio ci pensa Brusini (Paolo Calabresi), eccentrico imprenditore a capo di un impero economico, che per una ragione assurda fa saltare quello che per l’Imbruttito è l’affare della vita. Il Signor Imbruttito per la prima volta cade in depressione. La svolta per lui arriva da un amico di vecchia data, che propone all’Imbruttito l’acquisto di un Chiringuito in Sardegna, per fare business in infradito e poter finalmente dire: “Mollo tutto e apro un chiringuito!”.

L’Imbruttito si lancia con entusiasmo in questa nuova avventura in compagnia del fidato Giargiana (Valerio Airò), suo "stagista di una vita” che per lui rinuncia al tanto agognato contratto a tempo indeterminato. Il Giargiana e l’Imbruttito sono infatti inseparabili. Con l’arrivo in Sardegna però il sogno si trasforma presto in un incubo: il chiringuito si trova in una zona a dir poco remota dell’isola e gli abitanti del paese, Garroneddu, sono una comunità di pastori avversi a ogni novità. L'Imbruttito e i Sardi riusciranno a trovare un modo per convivere pur essendo così diversi?

Una clip in esclusiva di Mollo tutto e apro un chiringuito