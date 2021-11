Mollo tutto e apro un chiringuito: trailer e poster del primo film del Milanese Imbruttito

News Cinema

Dopo Jackals, Pills, Terzo segreto di satira e altri, è la volta del Milanese Imbruttito di passare dagli schermi dei computer a quelli del cinema. Prodotto da QMI, Ramaya Productions e Medusa Film, Mollo tutto e apro un chiringuito debutterà nelle sale italiane il 7 dicembre.

A passare dai formati brevi dell'online a quello del lungometraggio cinematografico ci han provato già, con alterne fortune, gruppi divenuti famosi su internet come i Pills, i Jackals, il Terzo segreto di satira.

Adesso è il turno del Milanese Imbruttito, ennesimo fenomeno internettiano, di passare dagli schermi di computer e smartphone a quelli grandi, grandissimi delle sale cinematografiche: Mollo tutto e apro un chiringuito debutterà in sala il prossimo 7 dicembre.

Il film è scritto e diretto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi (noti anche come il Terzo segreto di satira, appunto, e già autori di Si muore tutti democristiani) e vede protagonista Germano Lanzoni, l’ormai famosissimo “Signor Imbruttito" che incarna vizi e virtù del milanese DOC. A produrre ci sono QMI, Ramaya Productions e Medusa Film (quest'ultima anche distributrice).

Nel cast appaiono, oltre a Lanzoni, Claudio Bisio, Valerio Airò, Laura Locatelli, Leonardo Uslengo, Paolo Calabresi, Alessandro Betti, Valerio Airò Rochelmeyer, Michele Manca, Stefano Manca, Benito Urgu e Simonetta Columbu, con la partecipazione speciale di Elettra Lamborghini, FaviJ e Jake La Furia. Ecco trailer, trama e poster di Mollo tutto e apro un chiringuito.

Mollo tutto e apro un chiringuito: il trailer del film