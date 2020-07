Molecole di Andrea Segre film di pre-apertura del Festival di Venezia 2020

News Cinema

Il nuovo film del regista veneziano Andrea Segre, un documentario Molecole (68’) realizzato nella Venezia chiusa per il coronavirus, sarà proiettato nella serata di Pre-apertura di martedì 1 settembre.

Sarà il documentario Molecole, nuovo film del regista veneziano Andrea Segre (autore di lungometraggi come Io sono Li, L’ordine delle cose, Il pianeta in mare), il film di pre-apertura del Festival di Venezia 2020, che verrà proiettato martedì 1 settembre in Sala Darsena (Palazzo del Cinema) al Lido.

Tra febbraio e aprile 2020 Segre, mentre preparava due progetti per il teatro e per il cinema, è rimasto bloccato a Venezia a causa della diffusione del coronavirus e delle conseguenti misure di quarantena nazionale. Venezia è la città che ha ospitato e che ospita molti dei suoi progetti lavorativi, era la città di suo padre, una città complessa sotto molteplici aspetti. Questa pandemia ha “congelato” e svuotato il capoluogo veneto, riconsegnandolo alla sua natura e alla sua storia, ma anche – a livello personale – alle memorie familiari del regista, che in quei giorni ha raccolto appunti visivi e storie nel documentario Molecole. Riemerge così il legame con il padre veneziano, scienziato chimico-fisico e vero protagonista del film, morto dieci anni fa. Si mescolano in questo modo l’isolamento della città e quello più intimo e personale del regista, autore anche della sceneggiatura originale.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 3 settembre 2020.

Ha dichiarato Andrea Segre:

Per fare un film bisogna pensarlo, scriverlo, organizzarlo, girarlo. Per MOLECOLE non c’è stato nulla di tutto ciò. Non mi sono nemmeno accorto di girarlo. L’ho vissuto ed è uscito da solo, in un tempo e una dimensione che non potevo prevedere. MOLECOLE è sgorgato. Come l’acqua. Poterlo presentare come film di pre-apertura della Mostra è per me un grande onore, il modo migliore per ringraziare la città che lo ha fatto nascere.