Mogul Mowgli: Riz Ahmed rappa divinamente nel trailer del film

News Cinema

Riz Ahmed è il protagonista del film drammatico Mogul Mowgli, storia di un rapper anglo-pakistano che debutterà in Italia al Carbonia Film Festival.

Abbiamo parlato di Riz Ahmed giusto qualche giorno fa, quando vi abbiamo mostrato il trailer di Sound of Metal, in cui interpreta un batterista che diventa sordo. Oggi ritroviamo l'attore nelle prime immagini di Mogul Mowgli, che ci porta ancora una volta nel mondo della musica e segna l'esordio nel lungometraggio di finzione del regista di documentari Bassam Tariq e sarà presentato in concorso al Carbonia Film Festival, che si svolgerà dal 6 all'11 ottobre.

Mogul Mowgli segna anche un altro debutto, quello di Riz Ahmed nella veste di sceneggiatore. La storia che ha scelto di raccontare è quella di un personaggio anglo-pakistano come lui e rapper come lui, che però va incontro a un destino difficile, visto che una brutta malattia minaccia la sua vita e la sua carriera. "Mogul Mowgli" - ha spiegato Ahmed - "è nato da alcune conversazioni che Bassam ed io abbiamo avuto nel corso degli anni su cosa significhi venire da un certo contesto economico e culturale e riuscire a guadagnarsi da vivere come artisti. Volevamo parlare della tensione che si crea quando cerchi di seguire le tue ambizioni e nello stesso tempo mantenere vivo il legame con le persone di cui ti importa - te stesso, la tua famiglia, i tuoi cari".

Di Mogul Mowgli, che arriverà nelle sale inglesi il 30 ottobre, è appena uscito il trailer, nel quale Riz Ahmed rappa divinamente.