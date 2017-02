Moda Mia: in esclusiva il trailer ufficiale del nuovo film di Marco Pollini

Arriverà nei cinema il 23 marzo prossimo, prodotto e distribuito da Ahora!Film, Moda Mia, il nuovo film scritto e diretto da Marco Pollini, al suo secondo lungometraggio dopo Le Badanti del 2015, con protagonisti Pino Ammendola e il giovanissimo Francesco Desogus.



Basato su una storia vera, racconta le vicende di Giovannino, delicato e sensibile giovane sardo alle prese con il suo sogno di divenire un giorno stilista di moda. Giovannino dovrà perseguire il suo obbiettivo scontrandosi con la ritrosia di un ambiente ostile e il disprezzo di un padre-padrone, Antonio, rozzo pastore dedito ai vizi che non è in grado di riconoscere ed apprezzare il talento del figlio.

Nel trailer del film, che vi mostriamo qui sotto in anteprima, vediamo proprio Giovannino che, in un video su sfondo nero, ci racconta la sua storia e confessa la sua segreta passione per la moda e il suo sogno di diventare un affermato stilista nonostante le avversità che incontra sulla sua strada.