MLK/FBI: il trailer del documentario sul tentativo dell’FBI di distruggere Martin Luther King Jr.

Dal 1955 l'FBI sorvegliò costantemente Martin Luther King Jr., che giudicava un uomo pericoloso per il paese. Ciò che l'agenzia governativa fece esattamente è l'oggetto del documentario MLK/FBI, di cui è stato diffuso il trailer.

Il 2020, che non ricorderemo esattamente come l'anno più semplice delle nostre vite, è stato segnato anche dalle veementi proteste di Black Lives Matter, movimento impegnato nella lotta contro il razzismo che ha fatto sentire la sua voce in occasione dell'omicidio di George Floyd nel mese di maggio. E’ quindi giusto che il cinema ricordi il simbolo del movimento per i diritti civili degli afroamericani: Martin Luther King Jr.. Al politico, attivista e pastore protestante ucciso il 4 aprile del 1968 è dedicato il documentario MLK/FBI, che è stato presentato a una serie di festival, riscuotendo grande successo, e che uscirà nel mese di gennaio del 2021 sia in sala che on demand.

MLK/FBI è un film che ha una grande importanza storica e politica. Racconta infatti il tentativo da parte dell'FBI di contrastare e screditare Martin Luther King Jr.. Nella persona del suo leader J. Edgar Hoover, il Bureau sorvegliò costantemente quello che definiva il Messia Nero e anche "il negro più pericoloso per il futuro della nazione". Di un simile continuo controllo, che prevedeva, ad esempio, cimici nelle stanze d'albergo dove il reverendo dormiva, sono saltate fuori le prove, e di questi documenti parla appunto il film, che non restituisce un'immagine modello dell'agenzia governativa di polizia federale degli Stati Uniti e che ci riporta a tempi più turbolenti di quelli in cui stiamo vivendo, dimostrandoci che le cose non sono cambiate come avrebbero dovuto e che le discriminazioni esistono ancora. Di MLK/FBI, che è diretto da Sam Pollard, è stato appena diffuso il bellissimo trailer.