Mistero a Crooked House: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 22 aprile con SimulWatch

Un giallo classico (ma non troppo) tratto da un romanzo poco noto di Agatha Christie, con un cast straordinario. Appuntamento su SimulWatch mercoledì 22 aprile alle 14:30.

La visione condivisa di mercoledì 22 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un film giallo dal cast a dir poco spettacolare: Mistero a Crooked House.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Mistero a Crooked House e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 22 aprile alle ore 14:30.

Basato su uno dei romanzi di Agatha Christie meno noti ma più amati dalla stessa scrittrice, "È un problema", pubblicato per la prima volta nel 1949, adatto dal Julian Fellowes di Downton Abbey assieme a Tim Rose Price, Mistero a Crooked House ne rispetta gli intrecci e le atmosfere, ma con una regia originale firmata da Gilles Paquet-Brenner, gioca con misura con l'aspetto formale, caratterizzando in maniera quasi psichedelica i luoghi, i personaggi e le scene.

Il cast è di primissimo ordine: ci sono Glenn Close, Christina Hendricks, Gillian Anderson, Terence Stamp, Julian Sands e molti altri, che hanno tutti l'aria di divertirsi un mondo.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

