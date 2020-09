Mister Link, una clip in italiano esclusiva del film animato: ecco la grande scoperta di Sir Lionel!

News Cinema

Mister Link è la nuova fatica animata in stop-motion della Laika Entertainment: in questa clip esclusiva in italiano, Sir Lionel Frost incontra il sogno di una vita.

Mister Link, nuovo virtuosistico film di animazione in stop-motion della Laika Entertainment, arriva nelle nostre sale domani 17 settembre e possiamo mostrarvi una clip in italiano di questa spiritosa vicenda. Diretto e in parte scritto dal Chris Butler di Paranorman, il film racconta dell'esploratore Sir Lionel Frost, che non riesce a farsi prendere sul serio, ma tocca finalmente con mano il suo sogno: scopre l' "anello mancante", un essere che assomiglia a un piedone. E' senziente, gentile, parla e ha a sua volta un sogno: arrivare sull'Himalaya per riabbracciare i suoi simili. Nella scena che vi proponiamo, Sir Lionel e "Susan" (come decide di farsi chiamare il placido individuo) siglano un patto: Lionel l'accompagnerà nel viaggio se "Susan" gli garantirà le prove necessarie a confermare la sua esistenza. Sarà l'inizio di un epico viaggio.

