Mission Impossible: Ving Rhames ebbe da ridire sul primo script e il suo destino seguì quello di Tom Cruise

C'è una storia su Ving Rhames raccontata da David Koepp, sceneggiatore del primo Mission: Impossible, che ci spiega perché è bene dire quello che pensiamo ad alta voce.

C'è stata una discreta alternanza di attori tra il primo Mission: Impossible del 1996 e Mission: Impossible 7 attualmente in fase di riprese a Roma. Tom Cruise ne è sempre stato l'indiscusso protagonista, nonché produttore dell'intera saga, ma c'è anche un altro personaggio presente in tutti i film. Oltre a Ethan Hunt, è Luther Stickell ad apparire in ogni capitolo, sempre interpretato da Ving Rhames. Ha rischiato di non esserci nel quarto film Protocollo fantasma, nel quale infatti non è coinvolto nella missione, ma alla fine il suo personaggio è stato inserito nell'epilogo quando si riuniscono tutti per bere una birra, poco prima della rivelazione che chiude la storia.

A proposito di questa presenza costante, c'è una storia su Ving Rhames che vale la pena conoscere. A raccontarla è David Koepp, celebrato sceneggiatore americano che è uno degli autori del primo film.

Mission Impossible: Ving Rhames doveva esserci solo nel primo film

Conversando con i due conduttori del podcast Light the Fuse, dedicato interamente alla saga, David Koepp ricorda che prima delle riprese di Mission: Impossible era stata fatta una lettura del copione con gli attori e il regista Brian De Palma, tutti radunati intorno a un grande tavolo nell'hotel di Praga dove alloggiavano.

Immaginiamo la scena.

Seduti con un copione in mano ci sono Tom Cruise, Jon Voight, Jean Reno, Emmanuelle Béart, Henry Czerny, Ving Rhames, Kristin Scott Thomas, Vanessa Redgrave, Brian De Palma e gli sceneggiatori David Koepp e Robert Towne. Inizia la lettura e ognuno recita le proprie battute. Si arriva alla resa dei conti in cui l'elicottero insegue il treno nel tunnel e, in questo concitato momento, il personaggio di Luther Stickell muore. Si gira l'ultima pagina e la lettura termina. "Ci sono domande?" chiede De Palma.

Siamo nei primi mesi del 1995 e la popolarità di Ving Rhames non è mai stata così alta, grazie alle immagini di Pulp Fiction uscito pochi mesi prima che sono ancora ben impresse nella memoria di tutti. Insomma, è con Marcellus Wallace che qui si ha a che fare.

"Io ho una cosa da dire" dice Ving Rhames, "perché il personaggio nero deve morire?". Regista e sceneggiatori si guardano e gli rispondono "bè, molta gente muore nel film". Rhames incalza, "io voglio sapere perché il personaggio nero deve sempre morire". Nell'attimo di silenzio successivo, gli autori avranno mentalmente messo a fuoco, dal suo punto di vista, che l'attore interpreta l'unico personaggio di colore della storia. "In effetti hai ragione..." dicono in coro, "ok, allora Luther rimane in vita".

E per aver manifestato il suo pensiero al momento giusto, ad una tavolata che avrebbe potuto intimidire chiunque, Ving Rhames ha segnato il destino di Luther Stickell allungandogli vita. L'ironia della sorte ha voluto che proprio il suo personaggio, l'unico tra i co-protagonisti, fosse inserito in tutti i film della saga. Compresi quelli futuri, i capitoli 7 e 8, con la conseguente lauta paga per l'attore.

