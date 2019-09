Mission: Impossible, Haley Atwell nei prossimi film

News Cinema

Christopher McQuarrie invita l'attrice a unirsi al cast dei nuovi due capitoli della saga con un post su Instagram

Sul settimo e ottavo capitolo della saga di Mission: Impossible non sappiamo molto, se non che ci sarà Tom Cruise, che vestirà naturalmente i panni della spia Ethan Hunt e che si cimenterà in pericolose e ardimentose acrobazie nonostante i quasi 60 anni di età. Siamo inoltre a conoscenza del fatto che il regista Chrisopher McQuarrie girerà entrambi i film contemporaneamente, o "back to back", come si dice in gergo. E proprio McQuarrie aggiunge oggi un'ulteriore tessera al mosaico, informandoci, via Instagram, di aver incluso nel cast, o meglio di volere nel cast, Hayley Atwell, la Peggy Carter dei primi due Captain America (e degli ultimi due Avengers, di Ant Man e delle serie Agents of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter).

Il regista avrebbe come "chiamato alle armi" l'attrice, scrivendo nella didascalia della foto: "Dovresti scegliere di accettare". Al messaggio la Atwell avrebbe risposto "scomponendo la sua foto in vari post e scrivendo: "Missione: accettata, anche se non sono il genere di persona che segue gli ordini". Sembra dunque che Hayley ci sarà, anche se ignoriao quale ruolo ricoprirà e se parteciperà a tutti e due i film. In realtà non siamo nemmeno certi al 100% del ritorno di Ving Rhames, Simon Pegg e Rebecca Ferguson, ma non ci risulta che la loro presenza sia mai stata messa in discussione.

Rammentiamo che M:I 7 e M:I 8 usciranno rispettivamente nell'estate del 2021 e del 2022 e che attualmente Hayley Atwell è fra gli interpreti di Blinded by the Light, il film di Gurinder Chadha nel quale è l’insegnante di letteratura inglese del protagonista.