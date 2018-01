Mission: Impossible - Fallout: Tom Cruise se la ride guardando il video dell'incidente alla caviglia

Anche nei momenti più bui, quando un'ondata di impopolarità rischiava di compromettere la sua carriera, Tom Cruise si è sempre difeso con l'autoironia. E ha fatto bene, perché in un mondo come il nostro (e come quello dello showbusiness) in cui tutti hanno l'abitudine di prendersi troppo sul serio, saper ridere di sé è un dono preziosissimo.

Ospite di The Graham Norton Show insieme a Rebecca Ferguson, Herny Cavill e Simon Pegg, l'attore ha nuovamente scherzato sulle proprie sventure, divertendosi da morire a guardare e commentare le immagini della scena di Mission: Impossible - Fallout in cui si è rotto la caviglia destra. L'incidente, che ha costretto la produzione a interrompere le riprese con il rischio di far slittare l'uscita del film, è stato mostrato al cast di M:I-6 attraverso quattro diversi video. Nel primo Tom si vede da dietro, nel secondo dal lato destro, nel terzo sempre dal lato destro ma in ralenti e a distanza ravvicinata, nel quarto da davanti. Proprio queste ultimissime immagini mostrano l'attore che si rialza nonostante il dolore e si mette a correre.

Il commento - appropriato ed esilarante - di Graham Norton a una tale dimostrazione di eroismo e di professionalità è stato: "Ecco perché Tom Cruise guadagna tanti soldi". Quanto all'interprete di Ethan Hunt, si è limitato a spiegare che la scene doveva assolutamente essere "portata a casa" e che la sequenza prevedeva che il personaggio non atterrasse con un balzo sul palazzo verso cui si lanciava, ma si aggrappasse al tetto (come si vede dal video). Quindi l’unico sbaglio compiuto dall'attore è stato quello di sbattere (o poggiare male) il piede.

Se l'ospite più entusiasta dello show era Tom, il più ammirato di fronte al coraggio del collega era Simon Pegg, come si vede dall'estratto della trasmissione.