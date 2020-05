Mission Impossible Fallout: l'incredibile salto con caviglia rotta di Tom Cruise

News Cinema

Durante le riprese di Mission: Impossible - Fallout, Tom Cruise si è rotto una caviglia facendo un salto da tetto di un edificio. Le immagini di quella sequenza sono state comunque inserite nel montaggio finale del film.

Avete visto Mission: Impossible - Fallout? C'è una scena in cui Tom Cruise si rompe la caviglia ed è una tra le meno "pericolose". Quindi non parliamo dell'inseguimento in elicottero che l'attore guida realmente (dopo aver conseguito il brevetto di pilota in un anno di tempo con questo scopo), né del lancio da 8 mila metri di altitudine (l'Halo Jump che ha effettivamente eseguito). Si tratta di quel "banale" inseguimento a piedi per le strade di Londra dove a un certo punto il suo personaggio Ethan Hunt deve saltare dal tetto di un edificio per aggrapparsi al cornicione dell'edificio di fronte.

Mission Impossible Fallout: come Tom Cruise si è rotto la caviglia sul set del film

Dicevamo, l'inseguimento a piedi per le strade di Londra. Nel film Tom Cruise corre per raggiungere il personaggio di Henry Cavill. Trovandosi sul tetto di un edificio, a un certo punto spicca un salto per atterrare sul tetto dell'edificio di fronte. La sequenza è stata girata con Cruise agganciato a dei cavi (digitalmente cancellati dalle riprese), il quale dopo aver saltato è atterrato sbattendo malamente il piede destro sul bordo del cornicione. L'attore ha capito istantaneamente di essersi procurato una frattura, si è tirato su ugualmente e ha finito la scena zoppicando. La produzione di Fallout si è interrotta per circa 7 settimane, il tempo necessario affinché Cruise potesse rimettersi in piedi e ricominciare a correre. Ma quella ripresa dell'infortunio è rimasta nel film.

Per capire come è avvenuto l'impatto, mandate il play i due video qui sotto. Più in basso un video che raggruppa tutte le sfide acrobatiche del film che Cruise a 55 anni ha eseguito personalmente senza controfigura, come sempre.