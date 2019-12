News Cinema

Si tratta della terza nuova entrata dopo Pom Klementieff e Haley Atwell.

Uno dei migliori caratteristi in circolazione a Hollywood, Shea Whigham, è entrato nel cast dei prossimi due episodi di Mission: Impossible, che come noto saranno girati insieme per la Paramount al fine di contenere i costi di produzione. Si tratta dunque del terzo nuovo artista aggiunto dopo gli annunci di Pom Klementieff e Haley Atwell. Ancora non è stato annunciato quale ruolo Whigham avrà nei prossimi due film, ma non è escluso si tratti di quello del “villain” con cui Tom Cruise/Ethan Hunt si dovrà confrontare.

Oltre alla star della serie action dai precedenti episodi di Mission: Impossible sono stati confermati ufficialmente anche Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Ving Rhames. E tornerà dietro la macchina da presa anche Christopher McQuarrie, che ha diretto gli ultimi due episodi. Ricordiamo che in precedenza si erano cimentati con il franchise Brian De Palma, John Woo, J.J.Abrams e Brad Bird.

La carriera di Shea Whigham è stata lanciata definitivamente dalla serie di culto Boardwalk Empire, in cui aveva il ruolo di Eli Thompson, fratello del protagonista Nucky interpretato da Steve Buscemi. Al cinema invece Whigham ha interpretato film di spessore quali The Wolf of Wall Street, Knight of Cups, Soldado. Prossimamente lo vedremo nella nuova serie HBO Perry Mason e nella commedia horror indipendente Vampires vs. the Bronx.