Mission: Impossible 8, Tom Cruise si cimenta con gli aerei della II Guerra Mondiale

Ha appena finito di girare Mission: Impossible 7, attendiamo Top Gun: Maverick, ma Tom Cruise proprio non riesce a stare con le mani in mano, e per Mission: Impossibile 8 sta imparando a pilotare un aereo della II Guerra Mondiale.

Potreste pensare che Tom Cruise, dopo aver pilotato realmente jet in Top Gun: Maverick (in sala dal 26 maggio 2022) e dopo aver chiuso le faticose riprese di Mission: Impossible 7 (previsto per il 29 settembre 2022), voglia riposarsi almeno un attimo. Vi sbagliereste. Pare infatti che Tom, stando a The Sun, stia imparando a pilotare un aereo della II Guerra Mondiale, per un inseguimento vintage nei cieli del prossimo Mission: Impossible 8, che arriverà nelle sale nel 2023 e si girerà l'anno prossimo.

Mission Impossible 8, quale aereo d'epoca piloterà Tom Cruise