Mission Impossible 8: rinviate le riprese, inizialmente previste dopo la fine della produzione del settimo episodio

La laboriosa lavorazione del settimo capitolo di Mission Impossible a causa della pandemia ha provocato un rinvio delle riprese dell’ottavo, previste subito dopo la fine della produzione del film precedente.

Niente raddoppio per la serie di Mission Impossible. Al contrario di quanto previsto, arriva ora la decisione di non iniziare le riprese dell’ottavo episodio subito dopo la fine della produzione del settimo, ancora in corso a Londra per degli ultimi ritocchi, dopo aver girato per molte settimane in Italia, fra Roma e Venezia. Il motivo? Permettere alla sua star Tom Cruise di promuovere il suo atteso Top Gun: Maverick, previsto in uscita il 2 luglio.

I due sequel della saga d’azione, entrambi con la regia di Christopher McQuarrie e Tom Cruise in prima linea, come produttore oltre che protagonista, si sarebbero dovuti girare insieme per un’uscita prevista nell’estate 2021 e 2022. Ovviamente i piani erano già cambiati dopo il ritardo dovuto alla pandemia e la sovrapposizione con gli impegni promozionali di Cruise ha portato alla decisione di fare una pausa delle riprese. Non è ancora chiaro quando durerà questo stop e se cambieranno i piani da poco aggiornati sull’uscita in sala dei film. Attualmente MI7 dovrebbe arrivare in sala il 19 novembre 2021, MI8 il 4 novembre 2022.