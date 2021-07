Mission Impossible 7: una foto di Rebecca Ferguson come Capitan Harlock scatena ipotesi sul destino di Ilsa Faust

News Cinema

Il regista Christopher McQuarrie posta su Instagram una foto dal set di Mission: Impossible 7 che ci porta a interrogarci sulle sorti di Ilsa Faust nel nuovo capitolo del franchise con Tom Cruise.

Le riprese di Mission: Impossible 7, come ben sapete, sono ancora in corso, a causa delle continue interruzioni dovute alla pandemia. A darcene notizia non sono solo i media di tutto il mondo, ma anche i post su Instagram di Christopher McQuarrie, che documenta le varie fasi della lavorazione. Il regista, questa volta, ci regala uno scatto di Rebecca Ferguson in cui un particolare ha catturato l'attenzione generale. L'attrice appare di profilo e sulla fronte ha una benda, che potrebbe avere appena tolto dall'occhio. McQuarrie ha commentato la fotografia con tre criptici puntini di sospensione, probabilmente a sottolineare che dietro quella benda si nasconde un universo intero.

Rebecca Ferguson è al suo terzo film della serie incentrata sulle avventure dell'agente segreto Ethan Hunt (Tom Cruise), e il suo personaggio è Ilsa Faust, ex agente dell'MI6 (il britannico Secret Intelligence Service) forte, coraggiosa, capace di maneggiare armi, nuotare mantenendo a lungo il fiato, guidare praticamente qualsiasi veicolo e di eccellere nelle arti marziali. Il personaggio è stato di grande aiuto per Ethan Hunt, e vederlo così ci fa pensare o a un tradimento, visto che spesso nei film sono i cattivi ad avere una benda sull'occhio, o a un brutto incidente. Forse, in MI7 Ilsa rimane vittima della malvagità del personaggio di Esai Morales, che ufficialmente è il villain del film.

Terzo film della serie diretto da Christopher McQuarrie, Mission: Impossible 7 conquisterà le nostre sale il 26 maggio del 2022. Accanto a Tom Cruise e Rebecca Ferguson troveremo Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Indira Varma, Pom Klementieff, Shea Whigham.