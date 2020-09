Mission Impossible 7: Tom Cruise sulla strada per il cielo in una nuova spettacolare foto dal set

News Cinema

Christopher McQuarrie ha postato un'immagine della lavorazione di Mission: Impossible 7 in Norvegia con Tom Cruise fra le montagne pronto per chissà quale salto.

Che la lavorazione di Mission: Impossible 7 proceda spedita e che la Norvegia sia un set meraviglioso e perfetto per la nuova avventura cinematografica dell'agente Ethan Hunt lo dimostra una foto nuova di zecca postata su Instagram dal regista Christopher McQuarrie. Nello scatto, di cui è protagonista la natura in tutta la sua magnificenza, si vede, piccolo piccolo, Tom Cruise fra le montagne innevate. L'attore è in piedi su un'altissima impalcatura che sembra condurre verso il cielo e probabilmente si sta preparando per chissà quale acrobazia. La didascalia "minimalista" della foto recita semplicemente: "Action".

Il cast e la troupe di Mission: Impossible 7 si stanno godendo le riprese nel freddo paese europeo e si sentono al sicuro. Questo perché Cruise, che è anche produttore del film, ha affittato una grossa nave da crociera della società autoctona Hurtigruten dove McQuarrie & Co. possono a tenersi a distanza dal resto del mondo e Tom concentrarsi sui suoi mirabili stunt. Mission: Impossible 7 arriverà in sala nel novembre 2021 interpretato anche da Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Nicholas Hoult, Hayley Atwell, Pom Klementieff e Shea Whigham.