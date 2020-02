Mission: Impossible 7: Tom Cruise si sta allenando per i 3 stunt più spericolati di sempre

News Cinema

La notizia arriva dal regista Christopher McQuarrie, che si sente venir meno al solo pensiero di girare scene tanto folli e rischiose.

Cosa ci dobbiamo aspettare da quel folle di Tom Cruise nei prossimi Mission: Impossible, che sono il settimo e l'ottavo fim della serie e che arriveranno in sala rispettivamente il 23 luglio del 2021 e il 5 agosto del 2022? La riposta, che arriva da Christopher McQuarrie è: scene al cardioplama. In una puntata di Empire Podcast il regista ha parlato tre sequenze d'azione davvero spericolate in cui, ça va sans dire, Tom Cruise non ricorrerà ad alcuna controfigura. Insomma, nei nuovi capitoli del franchise con protagonista l'agente Ethan Hunt, l'attore farà sembrare le prodezze dei precedenti film e perfino di Top Gun: Maverick roba da bambini delle elementari. McQuarrie si è mantenuto sul vago, ma la sua dichiarazione parla chiaro: "Tom non va nello spazio né ha bisogno di andarci. Abbiamo pensato a tre cose mostruose da fargli fare di cui ho davvero il terrore e che fanno sembrare l'inseguimento in elicottero un gioco da ragazzi. Tom si sta allenando, mi telefona per descrivermi quello che sta facendo e io rido e mi congratulo con lui, dopodiché riattacco e vomito in un secchio. In questo momento si sta allenando piuttosto intensamente".

Cosa nascondano questa parole al momento non possiamo saperlo, ma siamo certi che, non appena McQuarrie e Cruise cominceranno le rirese, ce ne arriverà notizia, forse addirittura a marzo, quando l’attore sarà a Roma per girare quelle scene di cui vi abbiamo dato notizia nell'articolo Tom Cruise in arrivo a Roma a marzo per girare un film d'azione in pieno centro.

Ricordiamo che nei nuovi Mission: Impossible ci saranno, oltre a Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Henry Czerny, Vanessa Kirby, insieme ai nuovi arrivati Shea Whigham, Pom Klementieff e Nicholas Hoult.

Cominciata nel 1996, la saga di Mission: Impossible ha avuto alterne vicende. L’ultimo film, Mission: Impossible - Fallout ha avuto un successo incredibile, incassando in tutto il mondo 682 milioni di dollari. Prima di vedere Tom Cruise in Mission: Impossible 7, lo ammireremo nel sopracitato Top Gun: Maverick, che arriverà nelle nostre sale il 15 luglio 2020 e di cui vi mostriamo ancora una volta il trailer.