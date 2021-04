Mission Impossible 7, Tom Cruise si appende a un treno in corsa

News Cinema

Christopher McQuarrie, regista di Mission: Impossible 7, ha condiviso sui social uno scatto dell'ennesima scena senza controfigura girata dal suo amico Tom Cruise. Folle.

Visto che Mission: Impossible 7 è stato spostato al maggio 2022 e i fan hanno bisogno di essere adeguatamente stimolati nel frattempo, il regista Christopher McQuarrie ha deciso di condividere sui social l'ennesimo scatto epico di Tom Cruise, appeso a un treno in corsa. Un modo per ribadire un'altra volta ancora quanto la dedizione al mestiere da parte di Tom sfoci nell'immolazione totale, ignorando le controfigure che a suo dire renderebbero meno genuino il risultato dell'esperienza. McQuarrie nel post ringrazia anche le ferrovie inglesi e nello specifico lo Yorkshire che ha ospitato la troupe, passata l'anno scorso anche da Roma: "Abbiamo avuto una settimana meravigliosa (e un tempo rimarcabilmente piacevole) nel favoloso Yorkshire. Torneremo a breve per un altro pizzico di monellerie."

McQuarrie si riferisce sicuramente alle riprese di Mission: Impossible 8, che teoricamente si voleva girare contemporaneamente col settimo capitolo, quando purtroppo la pandemia da Covid-19 ha complicato i piani della Paramount. Il set di Mission: Impossible 7 in giro per l'Europa ha avuto tuttavia un forte sapore simbolico di resilienza, che non può trovare incarnazione migliore di Cruise, naturalmente.