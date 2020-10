MIssion Impossible 7: Tom Cruise è sul set a Venezia

News Cinema

Mantenendo intatto il programma di riprese previsto per lo scorso marzo, Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie portano il set di Mission: Impossible 7 da Roma a Venezia.

Come era successo nei giorni scorsi a Roma, anche a Venezia Tom Cruise si ferma, saluta e a debita distanza di sicurezza si fa fotografare con i fan. Un "Ciao", "How are you" e "Thank you" lui ce l'ha per chiunque, nonostante stia lavorando, che siano prove o pause in mezzo alle riprese effettive. La produzione di Mission: Impossible 7 si è dunque spostata in Laguna dopo gli inseguimenti per le strade della capitale. Tom Cruise, oltre ad essere la star della saga, ne è produttore sin dal primo film del 1996 ed è stato lui a decidere di mantenere intatto il piano di riprese inizialmente previsto a marzo, quando il nostro paese entrava in un severo lockdown a causa del Covid-19.

Quella interruzione stava costringendo Cruise e il regista Christopher McQuarrie a ripiegare su altri paesi, ma la drammatica evoluzione del virus a livello europeo e mondiale ha fermato le produzioni cinetelevisive in tutto il mondo. Quando è stato tempo di riprendere il lavoro, secondo il protocollo di sicurezza prevista, Cruise non ha esitato a rimettere Roma e Venezia nel piano di riprese, anche per aiutare le due città a riprendersi dall'assenza estiva di turismo. I soldi spesi dalla produzione del film in Italia ammonteranno a circa 35 milioni di dollari.

Il set in questi giorni a Venezia è allestito per riprese notturne, ma nei pomeriggi Tom Cruise prepara le scene, come lo vediamo qui sotto testare il proprio equilibrio su un motoscafo taxi. Una scena del film prevede un inseguimento l'attore supera un canale saltando da una barca all'altra.