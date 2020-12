Mission Impossible 7: Tom Cruise di nuovo sul set nella zona super rossa dell'Inghilterra

News Cinema

Non si ferma davanti a niente la lavorazione di Mission: Impossible 7. Nella Tier 4 del Regno Unito, Tom Cruise & Co. sono pronti a sfidare la variante inglese.

Tom Cruise è di nuovo nel Regno Unito, dopo la pausa natalizia, pronto a riprendere la lavorazione di Mission: Impossible 7. Dopo aver girato presso i Leavesden Studios, Christopher McQuarrie e la sua troupe hanno scelto di spostarsi negli studi di Longcross, che negli anni hanno ospitato produzioni importanti come Skyfall, Thor: The Dark World, Guardiani della Galassia e i più recenti Artemis Fowl e Assassinio sul Nilo.

Dovete sapere che i Longcross Film Studios, per quanto attrezzati e molto belli, hanno la sfortuna di trovarsi nel Surrey, e cioè in una delle parti dell'Inghilterra dove il Coronavirus infuria maggiormente. Dal 20 dicembre, il Sud Est del paese fa parte, insieme alle aree di Londra, della Tier 4, che sarebbe una super zona rossa studiata appositamente per cercare di frenare la curva pandemica laddove il pericolo è maggiore. Ciò significa che Tom & Co. dovranno stare super attenti alla temuta variante inglese e che non potranno andare al ristorante e nemmeno dal parrucchiere. E anche sul set dovranno rispettare i protocolli di sicurezza. Dopo la sfuriata di Tom Cruise di metà dicembre contro due membri della troupe che stavano troppo vicini davanti a un computer, siamo certi che tutti fileranno dritti. E se qualcuno ha intenzione di sgarrare, è bene che prima ascolti l'audio del "cazziatone".

I Longcross Film Studios saranno l'ultima tappa delle riprese di Mission: Impossible 7, interrotte dall'arrivo del Coronavirus. Il film arriverà in sala il 19 novembre del 2021 interpretato anche da Rebecca Ferguson, Esai Morales, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham.