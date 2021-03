Mission Impossible 7: Simon Pegg condivide una nuova foto dal set divertente e insieme stilosa

News Cinema

Era da un po’ che non parlavamo di Mission: Impossible 7. Lo rifacciamo volentieri oggi mostrandovi una foto dal set postata su Instagram da Simon Pegg.

Simon Pegg è un po’ l'anima comica di Mission: Impossible 7, perché, da quando sono in corso di svolgimento le riprese, ha sempre commentato la vita da set, e in particolare le prodezze di Tom Cruise, con prontezza di spirito e sense of humour britannico, visto che è un inglese DOC. Adesso l'attore ci regala una foto, sempre dal set del film, in cui si diverte insieme a Rebecca Ferguson. Come si vede dallo scatto in bianco e nero, Pegg solleva la Ferguson, mentre sullo sfondo un Ving Rhames con tanto berretto e giacca di pelle si guarda intorno con aria apparentemente minacciosa. In realtà ha davanti un computer e magari sta semplicemente imparando a memoria delle battute. La quarta persona immortalata è una componente della troupe. A fare la foto è stato il regista Christopher McQuarrie.

In Mission: Impossible 7 Simon Pegg riprende il ruolo di Benji Dunn ed è al quinto film della saga con protagonista l'agente Ethan Hunt, mentre Rebecca Ferguson, nei panni di Ilsa Foust, è alle sua terza missione impossibile. Quanto a Ving Rhames, il suo Luther Stickell ci tiene compagnia fin dal capostipite della serie Mission: Impossible, diretto da Brian De Palma nel 1996. Nel cast del nuovo film ci sono anche Rob Delaney, Mark Gatiss, Indira Varma, Charles Parnell e Cary Elwes. Esai Morales è stato chiamato a interpretare il cattivo del film in sostituzione di Nicholas Hoult. Non bisogna infine dimenticare Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff e Shea Whigham.

Nonostante il Covid-19, la lavorazione di Mission: Impossible 7 è ricominciata in autunno e l'inossidabile Tom Cruise, insieme alla troupe e a parte del cast, ha girato, come ricordiamo, anche nel nostro bel paese, bloccando il traffico di Roma e sfrecciando fra i ponti di Venezia. Inizialmente Christopher McQuarrie intendeva cominciare la lavorazione di Mission: Impossible 8 subito dopo aver terminato Mission: Impossible 7, ma poi ha deciso di prendersi una pausa. Il nuovo film arriverà in sala il prossimo 19 novembre.