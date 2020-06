Mission Impossible 7: si gira di nuovo a settembre, probabilmente a Venezia!

News Cinema

La notizia della ripresa della lavorazione del film con Tom Cruise arriva sia dall'aiuto regista Tommy Gormley che da Simon Pegg e l'idea è quella di tornare nelle location europee.

Finalmente sappiamo che le riprese di Mission: Impossible 7 ricominceranno di sicuro e che la lavorazione del nuovo film con protagonista Tom Cruise nei panni dell'agente Ehan Hunt riprenderà a settembre, quindi dopo circa sei mesi di interruzione. La notizia arriva da Deadline e la fonte è l'aiuto regista Tommy Gormley. Durante un'intervista all'emittente radiofonica BBC Radio 4, l'uomo ha ricordato che Christopher McQuarrie si trovava a Venezia con la troupe e parte del cast quando l'epidemia di Covid-19 è scoppiata nel nostro paese e che la speranza adesso è quella di recarsi in ogni singola location europea prevista, con l'idea di terminare le riprese entro aprile o maggio 2021. Gramley ha anche sottolineato quanto sia fondamentale rimettere in moto la macchina Mission: Impossible 7. "Dobbiamo rimetterci al lavoro" - ha detto - "per ogni persona dell'industria cinematografica, siamo decine di migliaia di persone e dobbiamo tornare al lavoro. Lo dobbiamo fare in sicurezza e cercando di proteggere i nostri colleghi, ma è una cosa possibile e ce la stiamo mettendo tutta affinché ciò avvenga".

Di un nuovo inizio a fine estate ha parlato anche Simon Pegg a Variety. L'attore, che nella saga interpreta Benji Dunn, ha annunciato che si riprenderà dalle scene in esterno, che di questi tempi sono certamente più sicure da girare. "Mi sembra piuttosto fattibile" - ha spiegato l'attore - "e ovviamente verranno prese le giuste precauzioni". Poi Pegg, che vedremo in futuro nel thriller con Lily Collins Inheritance, ha scherzato sulle sequenze d'azione, dicendo che bisognerà girarle tenendo fra gli attori un metro e mezzo di distanza. Infine Simon ha detto: "Le persone che sono coinvolte in situazioni che richiedono prossimità fisica, dovranno avere la certezza di lavorare in sicurezza. Non so come funzionerà con i test ne né se i test verranno fatti con regolarità".

L'uscita di Mission: Impossible 7 è stata spostata al 18 novembre 2021, mentre l'ottavo capitolo della serie dovrebbe uscire il 4 novembre 2022. Nel settimo film, accanto a Cruise e Pegg troveremo Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e, al posto di Nicholas Hoult, Esai Morales nel ruolo del cattivo.