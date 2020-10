Mission Impossible 7: si gira a Roma... al Policlinico

News Cinema

La troupe di Mission Impossible 7, fermata dal Covid, torna a Roma per riprendere le riprese del film con Tom Cruise e i primi Tir parcheggiati all'interno del Policlinico Umberto I scatenano alcune polemiche.

Dopo esser state fermate dalla pandemia e rimandate a settembre, le riprese romane di Mission: Impossible 7 stanno per ripartire. E subito si scatenano le polemiche. Non sappiamo infatti quali scene (o se) si gireranno del film di Christopher McQuarrie con Tom Cruise all'interno dell'ospedale, ma i Tir che accompagnano la troupe e gli attori sono stati parcheggiati all'interno del Policlinico Umberto I, uno dei nosocomi in prima linea per la cura del Covid 19, vicino all'ingresso del Pronto Soccorso.

Questo ovviamente ha scatenato le proteste dei sindacalisti che giudicano inopportuno per il grande ospedale aprire le porte a una produzione hollywoodiana in un periodo così critico e sostengono che la vera Mission Impossible sia "assicurare ai romani e agli operatori sanitari una corretta gestione della pandemia". Dal canto suo il direttore generale della struttura, Vincenzo Panella, parla di polemiche inutili e strumentali, dicendo che (ovviamente) non si girerà all'interno dei reparti Covid.

Insomma, il ritorno della troupe di Mission Impossible a Roma non è certo passato inosservato. Al momento non è stato ancora avvistato l'agente Ethan Hunt, al secolo Tom Cruise. Secondo Repubblica il titolo (sottotitolo?) del settimo episodio del franchise sarebbe Lybra.