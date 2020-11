Mission Impossible 7: per Tom Cruise è adrenalina, per Hayley Atwell un parco giochi

News Cinema

Hayley Atwell posta un video dal set di Mission: Impossible 7 in cui si diverte un mondo e… torna bambina

Tom Cruise non è il solo attore di Mission: Impossible 7 che deve e dovrà ancora cimentarsi in spericolate acrobazie. No, anche Hayley Atwell ha in programma diverse scene ad alto tasso di pericolosità, e che l'attrice si sia dovuta allenare non poco lo sappiamo da una serie di foto che lei stessa ha postato sui social. A queste, che la mostravano alle prese con pattini da ghiaccio e una palestra per arrampicatori, si aggiunge un video molto spiritoso in cui la Atwell fa una cosa che ognuno di noi almeno una volta ha fatto da bambino: lo scivolo. Dotata di mascherina, l'attrice non si lascia sfuggire l'occasione e se la ride di gusto. Lo scivolo è parallelo alle scale di un vecchio edificio, e nella didascalia che accompagna il post si legge: "Riprese notturne. Ho trovato uno scivolo. Sono scivolata". Il cast e la troupe si trovano a Venezia.

Leggi anche Tom Cruise, Mission Impossible e le sue acrobazie: il terrore sul set

Fa piacere scoprire che il cast di Mission: Impossible 7 si diverte, oltre a lavorare alacremente nel rispetto dei protocolli di sicurezza imposti dal Coronavirus. Il video, comunque, non ci fornisce informazioni supplementari sul personaggio di Hayley Atwell, di cui sappiamo solamente che non starà dalla parte di Ethan Hunt (Tom Cruise) e della sua squadra. Christopher McQuarrie l'ha definito "una forza distruttiva della natura". Ci domandiamo se l'attrice sarà anche in Mission: Impossible 8, che il regista sta girando insieme a M:I 7.

Mission: Impossible 7 uscirà il 19 novembre del 2021 interpretato anche da Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Nicholas Hoult, Vanessa Kirby, Pom Klementieff e Shea Whigham.