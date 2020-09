Mission Impossible 7: l’incredibile stunt di Tom Cruise che vola a cavallo di una moto

News Cinema

Sul set norvegese di Mission: Impossible 7 Tom Cruise ha compiuto un'altra acrobazia, lanciandosi da una rampa con la moto. La scena è stata ripresa e il video è diventato virale.

Ricordate la foto che vi abbiamo fatto mostrato soltanto ieri con Tom Cruise sul set norvegese di Mission: Impossible 7 in piedi su un'altissima impalcatura? Ebbene, un video che sta facendo il giro dei social ci mostra cosa è avvenuto dopo che il regista Christopher McQuarrie ha immortalato il suo protagonista. Per riprendere l’acrobazia, le tv locali si sono precipitate in loco e hanno visto la star hollywoodiana lanciarsi con la moto dalla rampa per poi atterrare dolcemente grazie a un paracadute. Sempre dai media norvegesi apprendiamo che il mega-salto è avvenuto in cima alla montagna di Helsetkope, mentre constatiamo che Tom è uscito indenne dalla pericolosa sequenza, dal momento che per lui i folli stunt sono ormai diventati routine, mentre la moto, poverina, non ce l’ha fatta, o forse sarebbe meglio dire le moto, perché la scena è stata ripetuta per ben 4 volte.

Mission: Impossible 7 arriverà in sala, se tutto va come dovrebbe andare e Tom Cruise non perde smalto, nel mese di novembre del 2021. Nel cast, lo ricordiamo, ci sono anche Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Nicholas Hoult, Hayley Atwell, Pom Klementieff e Shea Whigham.