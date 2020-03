MIssion Impossible 7: il Coronavirus non ferma Tom Cruise, Piazza di Spagna ricostruita in Inghilterra

News Cinema

Dopo la fuga dall'Italia della produzione di Mission: Impossible 7 che avrebbe dovuto girare a Venezia e a Roma, Tom Cruise e la troupe si sono trasferiti in Inghilterra.

Purtroppo è andata così. A causa della diffusione del Coronavirus, lo scorso 25 febbraio la produzione di Mission: Impossible 7 aveva richiamato negli USA la troupe del film che alloggiava a Venezia, dopo erano programmate tre settimane di riprese. La decisione è stata seguita pochi giorni dopo anche dall'annullamente delle quattro successive settimane di set previste a Roma. La Paramount ha preso tempo per capire come rivedere il piano di produzione, se anticipare le riprese di altre sequenze, scegliere un'altra location europea o attendere per tornare in Italia più avanti. Nel frattempo la situazione dell'emergenza sanitaria, come sappiamo bene, non è migliorata e non si ha una chiara previsione di quanto possa durare.

Stando a quanto riportano alcuni giornali britannici come The Sun e il Daily Mail (che ha l'esclusiva delle foto di questo articolo, via Jack Valentine per SplashNews), le riprese in Italia sono definitivamente cancellate (con la conseguente perdita di introiti e di lavoro per le maestranze italiane). MIssion: Impossible 7 è attualmente in fase di preparazione e allestimento ai Longcross Studios, 50 km a ovest di Londra. Tom Cruise è stato fotografato mentre testa una moto nella pista degli studi dove, a quanto pare, verranno costruite delle scenografie per riprodurre edifici italiani, tra cui Piazza di Spagna e la scalinata di Trinità dei Monti. Per quanto costosa, questa soluzione era la più agevole per restare nei tempi di lavorazione, oltre all'impossibilità attuale di trovare in Europa una location alternativa senza incappare nel Coronavirus. Tom Cruise continuerà a non avere una controfigura, l'Italia invece sì.





