Mission Impossible 7, gli allenamenti di Tom Cruise in Inghilterra prima di ripartire con le riprese

Tom Cruise si tiene in forma in Inghilterra, nell'attesa che le riprese di Mission: Impossible 7 e 8 ripartano questa settimana.

Tom Cruise non è in grado di rimanere fermo, questo dovremmo averlo capito: ancora prima che il governo inglese desse l'ok a una ripresa della produzione di Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 (che, ricordiamo, vengono girati allo stesso tempo), si è tenuto in forma in una tenuta nell'Oxfordshire. Il Daily Mail è riuscito con un drone a riprendere l'attore impegnato in giri di motocross su un tracciato che si è appositamente fatto realizzare su quel terreno. Non solo: Tom ha pilotato più e più volte un elicottero nella stessa zona. Elementi che fanno naturalmente pensare agli inseguimenti rocamboleschi per i quali la saga è più che rinomata.

Le riprese di Mission: Impossible 7 erano iniziate a febbraio a Venezia, prima che il lockdown per il Coronavirus costringesse la troupe a spostarsi nel Surrey, dove si girò per poco, prima che l'emergenza travolgesse anche l'Inghilterra.

C'è da dire che Tom Cruise si è sempre rivelato positivo e aperto verso i paesi stranieri che devono ospitare i set, mostrandosi vicino alle autorità e alla necessità di far girare l'economia anche con il cinema: lo dimostra il suo rifiuto di sostituire la vera Venezia con un surrogato in CGI e lo dimostra la sua recente videochat col ministro della cultura inglese Oliver Dowden. Il governo britannico ha infatti deciso di consentire a una troupe limitata di spotarsi in Inghilterra senza rispettare la quarantena dei 14 giorni, a patto che queste persone vivano insieme in una sorta di isolamento, un microcosmo controllato. La ripartenza dei Mission: Impossible fa il paio con la ripartenza di Jurassic World: Domination, sempre nei gettonatissimi studi inglesi.

Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 usciranno rispettivamente nel novembre 2021 e nel novembre 2022. Rivedremo prima Tom nell'attesissimo Top Gun: Maverick, in uscita a Natale.