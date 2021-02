Mission: Impossible 7 e A Quiet Place 2 in sala per 45 giorni e poi in streaming

News Cinema

La Paramount cede solo parzialmente alle lusinghe dello streaming, lasciando che Mission: Impossible 7 e A Quiet Place 2 si godano la sala, ma solo per 45 giorni. Dopodiché… streaming.

Se la Warner Bros. ha stabilito di far debuttare i suoi 17 film del 2021 in sala e contemporaneamente su HBO, la Paramount ha deciso diversamente, facendo uscire solo in sala, ma per un periodo di tempo limitato, due suoi titoli più importanti. Mission: Impossible 7 e A Quiet Place 2 resteranno infatti nei cinema soltanto 45 giorni, per poi arrivare su Paramount+. Una simile mossa indica un desiderio di dare ancora la massima importanza, nonché la precedenza, alla visione collettiva nel buio di una sala, ma denota comunque una necessità di accaparrarsi anche quella fetta di pubblico che preferisce l'esperienza casalinga via streaming. Dobbiamo preoccuparci? Forse un po’ sì, ma i tempi cambiano e sono cambiati, anche a causa della pandemia, e bisogna in qualche modo stare al passo.

A Quiet Place 2 doveva originariamente uscire il 20 marzo del 2020. Poi era stato spostato al 20 settembre 2020, quindi alla primavera di quest'anno. Adesso lo aspettiamo per il prossimo 17 settembre. Il seguito dell'horror di John Krasinski con Emily Blunt è molto atteso, soprattutto per via dell'entrata in scena di due nuovi personaggi interpretati da Cillian Murphy e Djimon Hounsou.

Ancora più bramato, non solo dai fan di Tom Cruise ed Ethan Hunt, ma anche da quanti amano gli action movie e gli spy movie, Mission: Impossible 7 invaderà i cinema il 19 novembre, e se lo aspettiamo con trepidazione è perché è stato in parte girato in Italia e i più fortunati sono riusciti a incappare nella troupe se non nel protagonista stesso. A proposito del funambolico Tom e dell'instancabile Christopher McQuarrie, ricordiamo che l'intendimento di girare l'ottavo capitolo del franchise immediatamente dopo il settimo è andato in fumo, per via dell'impegno di Cruise con Top Gun: Maverick. Sempre parlando di Top Gun: Maverick, la Paramount crede ciecamente nelle sue potenzialità al boxoffice, tanto che, come sappiamo, ha ignorato il corteggiamento di colossi dello streaming come Apple Tv+ e Netflix.