Mission Impossible 7: dopo Venezia, per il Coronavirus saltano anche le riprese previste a Roma

Vista l'impossibilità di prevedere il ritorno alle normali attività del paese dovute al contenimento del Coronavirus, la Paramount sospende anche le riprese a Roma di Mission: Impossible 7 che avrebbero ospitato Tom Cruise e la troupe nel mese di marzo.

Come avevamo riportato a metà gennaio, Roma era stata scelta da Tom Cruise e dal regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie come una delle location internazionali del nuovo film della saga di Mission: Impossible. Anche Venezia sarebbe stata interessata dalle riprese, per un totale di permanenza in Italia della troupe americana di tre settimane nella città lagunare e di circa quattro settimane nella città eterna. Ma, come ben sappiamo, il nostro paese in questo momento sta zoppicando a causa del Coronavirus.

Senza entrare nel merito della gestione dell'emergenza da parte del Governo, del Ministero della Salute e delle Regioni interessate dai casi, le misure cautelative stanno fermando molte attività, uffici e locali pubblici e privati, con la conseguente sospensione di eventi di varia natura. Al di là del reale pericolo di essere infettati, sarebbe impossibile in questo momento muovere la mastodontica macchina di una produzione hollywoodiana con la città di Roma a mezzo servizio. Per Mission: Impossible 7 si parla dunque di una revisione del piano di produzione anticipando le riprese previste in altre località del mondo in attesa di capire se quelle di Roma e Venezia potranno essere recuperate nei prossimi mesi o sostituite con altre città di altri paesi.