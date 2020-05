Mission Impossible 7: cambia il cattivo, Esai Morales al posto di Nicholas Hoult

News Cinema

Dopo il rinvio per la pandemia Mission Impossible 7 si avvia all’inizio delle riprese sostituendo il cattivo, con Esai Morales al posto di Nicholas Hoult.

Nuovo cattivo per Mission Impossible 7. Sarà Esai Morales a sostituire Nicholas Hoult nella grande produzione Paramount dominata dalla figura carismatica del suo storico protagonista, e ormai anche produttore, Tom Cruise, noto anche come Ethan Hunt, che ha firmato per altri due film. Il motivo è semplice, legato al rinvio delle riprese: Hoult ha un problema di sovrapposizione con altri impegni presi, dopo che il febbraio scorso tutto è stato bloccato a Venezia per la pandemia di coronavirus.

Recentemente lo studio ha spostato l’uscita al 18 novembre 2021, mentre l’ottavo episodio è atteso in sala per il 4 novembre 2022. Entrambi saranno diretti da Christopher McQuarrie, che è già stato impegnato due anni fa in Fallout, confermandosi miglior incasso della saga con 800 milioni di dollari al box office globale.

Nel settimo film torneranno anche altri attori come Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e altri. Morales è un newyorkese noto per La Bamba (1987), per il ruolo del tenente Tony Rodriguez nella serie NYPD e recentemente per Ozark.