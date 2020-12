Mission Impossible 7 a Roma, Tom Cruise applaude alla troupe nell'ultimo giorno di riprese

News Cinema

In un video sui social, Tom Cruise applaude alla troupe di Mission: Impossible 7 nell'ultimo giorno di riprese a Roma, mentre il regista Christopher McQuarrie ringrazia l'Italia e la città.

Le riprese aggiuntive a Roma di Mission: Impossible 7 sono terminate, e Tom Cruise, da professionista qual è, ha applaudito lui stesso alla troupe che l'ha accompagnato in questo tour de force che, nell'anno della pandemia, si è rivelato parecchio più "impossible" del previsto, anche per uno come lui: l'applauso nel video su Instagram ha un che di liberatorio, ma c'è anche dell'effettiva gioia, perché in fin dei conti Roma usata come set di un film è qualcosa che si avvicina molto alla normalità che tutti noi speriamo di riabbracciare definitivamente. Dopo il video qui in basso, un saluto del regista Christopher McQuarrie alla città e all'Italia.





Christopher McQuarrie, regista della saga di Mission: Impossible da Rogue Nation in poi, ha affidato a Instagram e a una foto dell'ormai iconica 500 gialla, il suo saluto alla città di Roma e all'Italia. Nel post si legge: "Una città così bella che ci abbiamo girato due volte. Il nostro addio più appassionato alle magnifiche, malandrine strade di Roma, dove ogni sampietrino si comporta in modo diverso. [...] Grazie mille, Italia. Ci hai dimostrato che tutto è possibile. Anche nel 2020". Mission: Impossible 7 arriverà nelle sale nel novembre 2021. Leggi anche Tom Cruise di nuovo a Roma: ancora sgommate e inseguimenti per Mission: Impossible 7